Des averses orageuses prévues sur l'est du pays lundi après-midi

Mardi, la journée débutera avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, parfois accompagnés d'une averse locale. En journée, ces averses deviendront plus nombreuses et le risque orageux augmentera. Les maxima varieront entre 22°C en haute Ardenne et 26°C en plaine. En soirée et la nuit suivante, la nébulosité restera variable avec toujours un risque de précipitations. En deuxième partie de nuit, une zone d'averses plus structurée transitera sur la partie orientale du pays. Les minima oscilleront entre 15°C et 17°C dans la plupart des régions.

La nébulosité sera toujours variable mercredi, avec des précipitations régulières durant la première partie de la journée sur l'est du territoire. Le ciel sera par ailleurs très nuageux, sous des maxima compris entre 17°C et 22°C.