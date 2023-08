Pays-Bas: inondations et dégâts dans les provinces de Limbourg et de Brabant septentrional

Dans le Limbourg néerlandais, l'autoroute A2, envahie par l'eau, a ainsi dû être temporairement fermée à la circulation depuis Eijsden, à la frontière belge, en direction de Maastricht. Les pompiers de Maastricht ont également dû extraire une automobiliste de sa voiture tombée en panne en raison de la montée des eaux. Des rues et des caves ont par ailleurs été inondées dans le sud de la province.

La province de Brabant septentrional a également vu plusieurs de ses rues inondées. Plusieurs voitures ont également été endommagées par des chutes d'arbres à Vught. La circulation des trains est par ailleurs interrompue entre Den Bosch et Tilburg en raison de la chute d'un arbre sans doute frappé par la foudre. Plus aucun train ne circule non plus entre Heerlen et Herzogenrath en Allemagne en raison également de la chute d'un arbre sur les voies. Les passagers d'un train ont ainsi été forcés de gagner à pied la gare de Landgraaf.