Près de 3.000 évacuations à Taïwan avant l'arrivée du typhon Haikui

Plus de 200 vols intérieurs ont été annulés et des écoles et des bureaux ont fermé dans le sud et l'est de l'île.

Il doit s'agir "du premier typhon à toucher terre à Taïwan en quatre ans", a souligné dimanche la présidente Tsai Ing-wen.

A 09H00 locales (03H00 HB), Haikui se trouvait à environ 180 kilomètres à l'est de l'île, selon le Bureau météorologique central taïwanais.