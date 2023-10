Prévisions météo: des températures toujours très douces ce mardi

Les maxima, toujours très doux, oscilleront entre 20 et 23°C au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre 22 et 24°C ailleurs. Le vent sera faible de sud à sud-sud-ouest puis modéré de sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux avec des nuages élevés. En fin de nuit, des champs de nuages moyens dériveront depuis le nord du pays mais le temps restera sec. Les minima seront compris entre 9°C en Haute Ardenne à 16°C en bord de mer. Le vent de sud-ouest sera généralement modéré, à souvent assez fort à la Côte.

Mercredi, le temps sera sec avec des périodes ensoleillées, de nombreux nuages d'altitude et des nuages d'étage moyen. Le soir et durant la nuit suivante, une zone de pluie envahira lentement notre pays depuis le nord-ouest. Les maxima, encore élevés pour la saison, oscilleront entre 20 et 23°C. Le vent sera modéré et au littoral souvent assez fort de sud-ouest.

Jeudi, le temps sera très nuageux avec des périodes de (faibles) pluies, suivies par quelques averses. Les maxima varieront entre 16 et 20°C.