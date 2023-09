Prévisions météo: le soleil sera-t-il au rendez-vous ce week-end?

Il fera plus nuageux ce vendredi avec parfois un peu de pluie, annonce l'IRM en début de journée. L'après-midi sera marqué par un retour des éclaircies sur l'ouest. La journée débutera sous les nuages avec risque de faibles précipitations. Dans l'après-midi, de faibles pluies se produiront sur le centre puis l'est du territoire alors que de larges éclaircies nous reviendront par le littoral. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Ardenne et 21 ou 22 degrés dans le centre.

Ce soir, de faibles pluies seront encore présentes au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ailleurs, les éclaircies s’élargiront et le temps deviendra sec. Durant la nuit, toutes les régions profiteront d'un temps sec, mais du brouillard ou de la brume pourront toutefois se former principalement en haute Belgique. Les minima s'établiront entre 7 et 11 degrés.