Prévisions météo: une nouvelle offensive hivernale se prépare, de la neige dans tout le pays ?

L'hiver n'a pas dit son dernier mot ! Cette semaine s'annonce très chahutée, froide et venteuse, avec potentiellement de la neige jusque dans une grande partie du pays.

Pour ce mardi matin, l'IRM (Institut Royal Météorologique) prévoit de la neige (1 à 4 cm) au-dessus de 400 à 500 mètres d'altitude. Cette après-midi, il s'agira plutôt de neige fondante en Ardenne.

En soirée et durant la nuit, alors que le temps deviendra plus sec sur le nord, les précipitations toucheront encore les autres régions et la limite pluie-neige s'abaissera : la neige pourra d'abord tenir au sol au-dessus de 200 à 300 m, voire même à plus basse altitude. 1 cm n'est pas exclu localement en moyenne Belgique et 1 à 5 cm supplémentaires sont attendus au sud du sillon Sambre-et-Meuse.

En fin de nuit de mardi à mercredi et mercredi matin, la zone neigeuse devrait remonter vers le centre et le nord du pays en donnant de la neige lourde et humide jusqu'en plaine sur la plupart des régions. Les cumuls de neige supplémentaires pourront atteindre 0 à 2 cm sur le nord, 5 cm sur le centre et 5 à 10 cm au sud du sillon Sambre-et-Meuse. La situation pourra donc devenir délicate durant toute la matinée sur de nombreuses régions ! Durant les nuits, il faudra également craindre la formation de plaques de glace sur toutes les régions.

La météo de lundi soir à 19h30: Des précipitations dans le reste du pays

Ce mardi, le ciel sera couvert avec d'abord plutôt de la pluie en basse et moyenne Belgique et quelques chutes de neige en haute Belgique. En cours de journée, la zone de précipitations se décalera lentement vers le sud-est. Les précipitations les plus intenses toucheront alors le centre du pays où elles pourront se transformer en neige fondante au fil des heures. Plus au nord, même si les précipitations deviendront plus faibles, elles pourront là aussi adopter un caractère hivernal avec la baisse des températures. Les maxima se situeront entre +1 et +6 degrés : ils seront atteints l'après-midi au sud du sillon Sambre-et-Meuse et en matinée au nord de celui-ci où le vent modéré à assez fort virera à l'ouest ou au nord-ouest tout en faiblissant. Ce soir et cette nuit, un peu de neige fondante (voire un peu de neige) sera d'abord observée en basse et en moyenne Belgique avant le retour d'un temps temporairement plus sec. De larges éclaircies pourront même se développer sur le nord du pays. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, des chutes de neige ou de neige fondante se poursuivront avec une accumulation au-dessus de 200 à 300 m. En fin de nuit, l'onde neigeuse devrait remonter vers le centre puis le nord du pays pour s'étendre à la plupart des régions mercredi matin. La situation pourra alors devenir délicate avec une accumulation de neige jusqu'en plaine. Les températures descendront vers des valeurs proches de 0 degré en plaine à -3 degrés en Hautes-Fagnes. Le vent sera le plus souvent faible et variable, mais il se renforcera en fin de nuit et s'orientera à l'est ou au sud-est. Le reste de la semaine Mercredi, la journée débutera sous un ciel couvert avec des chutes de neige sur la plupart des régions et une situation probablement délicate. Au fil des heures, la masse d'air se radoucira sur le sud du pays et la neige devrait s'y transformer en pluie.