Prévoyez de l'eau et des glaces, il fera chaud ce vendredi après-midi et ce week-end

À la Côte, les températures oscilleront d'abord autour de 24 ou 25°C mais, ensuite, le vent reviendra au secteur nord-nord-est et les températures baisseront alors de quelques degrés. Ailleurs, le vent restera orienté au secteur est et sera modéré.

Samedi, le temps sera à nouveau ensoleillé et très chaud avec, l'après-midi, quelques nuages cumuliformes. Les maxima se situeront autour de 26°C en Hautes-Fagnes, 28°C au littoral et 30 ou 31°C en Basse et Moyenne Belgique. Ils pourraient même localement atteindre jusqu'à 32°C. Le vent sera modéré de secteur est à est-sud-est.

Dimanche, le temps restera chaud et ensoleillé. Des nuages cumuliformes se formeront par endroits mais les averses orageuses devraient rester sur la France. Le temps restera généralement sec sur nos régions avec tout au plus un léger risque d'ondée orageuse sur l'extrême ouest du pays. Les maxima varieront entre 25°C en haute Ardenne, 29 à 30°C en bord de mer et dans la plupart des régions, et 31°C en Campine.