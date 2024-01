Que nous réserve la météo cette semaine? Les prévisions détaillées

Au cours de la nuit de lundi à mardi, les nuages d'altitude deviendront graduellement plus denses à partir de l'ouest avec, à l'aube, probablement aussi des nuages bas sur la région côtière. Les minima oscilleront de 2° en Hautes Fagnes à 7°dans le centre.

Le temps restera sec lundi avec un soleil à nouveau voilé par des nuages d'altitude ou parfois moyens; ces nuages devraient être plus épais sur l'ouest du pays, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures évolueront peu par rapport à la veille avec des maxima de 7° ou 8° sur le flanc sud du relief de l'Ardenne à 12° ou 13° dans le nord-est du pays, sous un vent de sud à sud-sud-ouest faible à parfois modéré.

Mardi, la journée débutera sous un ciel déjà très nuageux sur toutes les régions, mais il fera encore sec. Au fil des heures, la nébulosité continuera d’augmenter avec la possibilité de quelques gouttes localisées depuis l’ouest du pays. Les maxima atteindront 8 à 9 degrés sur le sud-est du pays et 11 à 12 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent modéré s’orientera du sud-ouest au secteur ouest et deviendra assez fort au littoral. En fin d'après-midi, il faiblira à nouveau.

Mercredi, la nébulosité restera abondante avec de nombreux nuages bas. L’après-midi, quelques éclaircies pourraient se manifester sur l’ouest et le centre du pays alors que sur le sud-est, la nébulosité restera le plus souvent abondante. Les maxima varieront autour de 9 degrés dans le centre.

Jeudi, le ciel sera d'abord très nuageux à couvert avec le passage d’une faible perturbation qui traversera notre pays. Il faudra alors composer temporairement avec un peu de pluie. Assez rapidement, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies mais aussi des nuages d'altitude depuis le nord-ouest. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le ciel restera nuageux encore un certain temps avec le risque de quelques ondées. Les maxima s’échelonneront autour de 9 degrés dans le centre.