Temps dominical sec avec des éclaircies suivies de quelques averses

Dimanche matin, on observera des averses sur l'ouest du pays, avec possibilité d'un coup de tonnerre. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec un ciel partagé entre périodes ensoleillées et passages nuageux. En cours de journée, des averses se développeront également ailleurs avec un risque d'orage. Les maxima varieront entre 16 et 20 degrés. Le vent modéré de sud-ouest s'orientera l'après-midi entre l'ouest et le sud-ouest. Le long du littoral, le vent deviendra parfois assez fort.