Temps plus calme et éclaircies vendredi après-midi

Le temps redeviendra plus sec vendredi après-midi, avec des éclaircies à partir de l'ouest, a indiqué l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de mi-journée. Quelques averses resteront toutefois encore possibles, surtout sur les parties centrale et orientale du pays.

Au sud du sillon Sambre et Meuse, les averses pourront encore être intenses et orageuses. Les maxima oscilleront entre 18 et 20°C en Ardenne et à la mer, et seront de l'ordre de 24°C dans les grandes villes et dans l'extrême-sud du pays. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest.

Vendredi soir, les dernières averses se déplaceront vers l'est et les éclaircies s'élargiront vers le centre. Dans la nuit de vendredi à samedi, le temps sera sec, mais partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire. En fin de nuit, la nébulosité ?et le risque d'averse augmenteront à nouveau à la Côte. Les minima atteindront 8 ou 9°C dans les vallées ardennaises, 13°C en bord de mer, et 14°C en Lorraine belge.