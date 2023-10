Très doux et généralement ensoleillé

Le temps restera généralement ensoleillé avec des voiles d'altitude dimanche après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Les champs nuageux seront parfois un peu plus nombreux sur le nord et le nord-est du pays. Il fera très doux pour la saison, avec des maxima de 19 ou 20 degrés en Hautes-Fagnes à 22 ou 23 degrés en plaine. Ils pourront même localement atteindre 24 degrés près de la frontière française, où le soleil sera le plus généreux. Le vent sera souvent faible, et à la côte modéré, de secteur sud-ouest à ouest-sud-ouest.

Dimanche soir, le ciel sera généralement peu nuageux. Plus tard dans la nuit, les nuages d'altitude deviendront à nouveau plus nombreux par l'ouest. De la brume ou des bancs de brouillard se formeront localement, essentiellement sur le versant sud des reliefs de l'Ardenne et dans certaines vallées. Les minima se situeront entre 5 et 10 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 10 et 15 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré de sud-ouest à ouest-sud-ouest.

Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux de haute et moyenne altitude. La douceur persistera avec des maxima de 18 à 21 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, autour de 19 ou 20 degrés au littoral, et de 21 à 23 degrés ailleurs (voire localement proches des 24 degrés près de la frontière française). Le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur ouest à sud- ouest, virant ensuite au secteur ouest à nord-ouest.