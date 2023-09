Un ciel plus éclairci dans l'après-midi avant un retour de la pluie dans la nuit

Les nombreux nuages laisseront davantage de place aux éclaircies mercredi après-midi. Les maxima seront compris entre 20°C en Hautes-Fagnes et 23°C dans la plupart des autres régions. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré à assez fort dans les terres avec des pointes de 50 à 60 km/h, et assez fort à fort à la mer avec des rafales de 70 km/h, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir, le ciel se dégagera. Cette nuit, la nébulosité augmentera à nouveau depuis l'ouest, suivi de pluies. Les précipitations toucheront le centre en fin de nuit. Il fera doux avec des minima de 14 à 16°C en Ardenne et autour de 18°C ailleurs. Le vent de sud sera modéré à assez fort et parfois fort à la mer.

Jeudi, la zone de pluie progressera lentement vers l'est. L'IRM prévoit 10 à 20 mm voire localement plus. Dans l'extrême ouest, il fera plus sec à la mi-journée. Ce sera le cas un peu plus tard dans l'ouest du pays où quelques averses seront néanmoins possibles. Ailleurs, il faudra attendre la soirée pour retrouver un temps plus sec. Les températures évolueront peu, comprises entre 17 et 19°C pour les maximales. Le vent de sud-sud-ouest sera modéré à assez fort à l'avant du front froid mais perdra rapidement en intensité après son passage.