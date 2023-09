Un début septembre aux couleurs de l'été

Malgré un faux départ vendredi dernier, le mois de septembre voit l'été se (ré)installer chez nous. Entre soleil et maxima effleurant les 30 degrés, la semaine s'annonce estivale, selon le bulletin à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

Mardi, le soleil dominera à nouveau tout au long de la journée. Quelques voiles d'altitude parsèmeront tout au plus le ciel. Les températures maximales gagneront encore quelques degrés avec des valeurs comprises entre 24 ou 25 degrés en haute Ardenne et 29 à localement 30 degrés en plaine.

Lundi après-midi, le temps restera assez ensoleillé avec quelques voiles d'altitude. Les températures atteindront 23 degrés en haute Ardenne et 25 à 27 degrés sur la plupart des autres régions. Le vent d'est se renforcera quelque peu et deviendra généralement modéré.

Mercredi, le temps sera chaud avec un ciel bien ensoleillé et de rares passages nuageux. Avec un vent faible à modéré d'est à sud­-est, les températures atteindront 25 degrés en haute Ardenne et localement 30 degrés dans l'intérieur du pays. L'après­-midi, une brise de mer modérée de nord­ est pourra se lever et faire légèrement redescendre les températures le long des plages.

Jeudi, le soleil et la chaleur restent au programme avec des maxima de 25 degrés en haute Ardenne à localement 29 degrés dans l'intérieur du pays. En cours d'après­-midi, une petite brise de mer pourra à nouveau faire redescendre les températures le long du littoral.

La journée de vendredi et le week-end prochain s'annoncent également chauds et ensoleillés avec des maxima oscillant entre 24 et 29 degrés.