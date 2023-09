Un dimanche ensoleillé et un début de semaine estival

Mardi, le temps sera sec, chaud et ensoleillé avec tout au plus quelques nuages élevés. Les maxima oscilleront autour de 24 degrés en Hautes Fagnes, 25 ou 26 degrés au littoral et jusqu'à 29 degrés dans le centre. Le vent sera modéré d'est à sud-est. A la côte, il sera généralement modéré et s'orientera au nord-est dans l'après-midi.