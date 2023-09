Un mois d'août humide et sombre

"Quand il pleut au mois d'août, les truffes sont au bout". À en croire ce dicton et au vu du dernier bilan mensuel de l'Institut royal météorologique, la saison de ce champignon apprécié des gastronomes s'annonce prometteuse puisque le mois d'août a été plus humide que la moyenne de ces 30 dernières années, avec 17 jours de précipitations au total.

Le soleil a malgré tout réussi à se frayer un petit chemin à travers les épisodes pluvieux. La durée totale d'ensoleillement, le mois dernier, s'est élevé à 181 heures et 26 minutes à Uccle, toutefois en dessous de la normale (192h 26min) de la période de référence actuelle, qui s'étend sur 30 ans (1991-2020).

Quant à la température moyenne (18,1°C), elle est proche de la normale de ces 30 dernières années (18,4°C). Des différences notables ont toutefois été relevées au cours du mois. La première décade a été particulièrement fraîche avec une température moyenne de 16,0°C contre 19,0°C pour un mois d'août lambda. Le mercure a ensuite grimpé, atteignant des températures maximales et minimales supérieures à leurs normales respectives. Enfin, après le 25 août, le thermomètre a de nouveau baissé.

Sur l'ensemble de notre territoire, la température minimale la plus basse a été enregistrée le 28 août à Elsenborn (Bütgenbach) avec 4,5°C. La température la plus élevée a, elle, été observée le 18 août à Chéoux (Rendeux) et Marche-en-Famenne avec 30,8°C.