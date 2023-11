Un prévisionniste dresse le bilan des précipitations: "Il est tombé l'équivalent de 4 mois de pluie en 3 semaines par endroits"

Cela fait trois semaines que nous sommes arrosés de jour comme de nuit. Ces épisodes de pluie sont liés à une dépression dont nous subissons les conséquences depuis la mi-octobre. Interrogé par notre journaliste Frédéric Delfosse dans le Bel RTL Soir, le prévisionniste de l'IRM Pascal Mormal a fait le calcul: ces trois dernières semaines, il est tombé l'équivalent de 4 mois de pluie sur certaines régions du pays, comme le sud Luxembourg. On a observé sur cette période 365 litres d'eau par mètre carré sur la Flandre occidentale dans le Westhoek. A Uccle en région bruxelloise, on vient d'atteindre le seuil des 840L/m²: on a donc dépassé le total annuel habituel, fixé à 832L/m². 2023 sera donc au de-là de la moyenne.

Mais si les quantités sont énormes, pourquoi ne sommes-nous pas inondés comme en 2021? "En juillet 2021, on avait enregistré 272 L/m², mais cette quantité était tombée en l'espace de 48 heures. Ici, les quantités ont été atteintes en 30 jours", a expliqué Pascal Morman. Par ailleurs, le sud Luxembourg, est doté d'une capacité d'absoroption plus importante qu'au nord du pays.