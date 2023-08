La nébulosité sera variable vendredi avec des averses orageuses le matin sur la moitié sud, selon les prévisions de l'IRM, qui table sur un temps plus sec avec davantage de soleil sur l'ouest l'après-midi. Les maxima seront compris entre 19 et 25 degrés.

Le ciel sera changeant ou parfois très nuageux avec quelques averses. Celles-ci seront parfois encore intenses et orageuses, particulièrement sur la moitié sud du pays. En fin d'après-midi, le temps pourrait devenir plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 19 et 24 voire localement 25 degrés. Le vent sera d'abord faible puis modéré d'ouest à sud-ouest. A la mer, il s'orientera plutôt au nord-ouest.