Un temps variable avec des averses locales est au menu du dimanche après-midi et en soirée

Un temps variable, avec localement, des averses parfois orageuses, est au programme de ce dimanche après-midi ainsi que de la soirée et la nuit, ressort-il du rapport de l'Institut royal météorologique (IRM) communiqué en milieu de journée. Les maxima varieront entre 16 degrés en Ardenne et 20 à 21 degrés dans le centre de la Belgique.

Dimanche après- midi, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes. Ceux-ci donneront lieu à des averses locales, parfois intenses et pouvant prendre un caractère orageux. Dans le courant de l'après­-midi, le temps deviendra toutefois plus sec sur l'ouest du territoire (approximativement à l'ouest d'une ligne Tournai-Anvers).

Le vent sera modéré, d'abord de secteur ouest à sud­-ouest, virant ensuite au secteur ouest à nord­-ouest. À la côte, il sera généralement assez fort de secteur ouest. Des rafales de plus de 50 km/h seront possibles sous les fortes averses.