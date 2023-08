Un temps variable pour le dernier week-end des vacances et la rentrée

Samedi après-midi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Les averses, localement intenses et éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre, concernant déjà la côte, toucheront essentiellement le nord-ouest du territoire, indique l'Institut Royal météorologique (IRM) samedi à la mi-journée. En fin d'après-midi, elles s'enfonceront un peu plus dans l'intérieur du pays. Les maxima seront compris entre 17 ou 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 20 ou 21 degrés dans le centre.

Samedi soir, le ciel restera partiellement nuageux avec des éclaircies parfois larges mais aussi quelques averses. En première partie de nuit, la tendance aux averses s'estompera mais, en fin de nuit, l'atmosphère deviendra à nouveau plus instable. Les minima se situeront entre 8 ou 9 degrés en Ardenne et 12 ou 13 degrés en plaine ainsi qu'en Lorraine belge.

Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes, parfois porteurs de quelques averses. En Ardenne, un peu de grisaille matinale sera d'abord possible. Les maxima se situeront entre 16 degrés en Hautes-Fagnes et 21 degrés dans le centre du pays sous un vent faible et à la mer, sous un vent parfois modéré de nord à nord- ouest.