Un week-end sous le soleil et une douce semaine en perspective

Samedi signe le retour de conditions météo estivales, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures s'approcheront des 26 degrés au cours du week-end et lundi, et grimperont davantage au cours des jours suivants.

Samedi après-midi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Une dernière averse localisée serait possible dans l'intérieur des terres, mais les températures maximales seront déjà relativement élevées pour la saison, comprises entre 21 et 26 degrés, sous un vent faible à modéré.

Samedi soir et durant la nuit, le temps sera calme et le ciel progressivement peu nuageux. En fin de nuit, brumes, brouillards et nuages bas se reformeront à nouveau par endroits. Les minima varieront de 11 degrés en haute Ardenne à 15 degrés à la mer et près de la France.