Une fin septembre sous un beau soleil d'automne

Jeudi après-midi, les températures resteront agréables avec des maxima de 18 ou 19°C en Ardenne et 21 à localement 22°C en Campine ou en Lorraine belge. Le temps sera sec sous une nébulosité variable partagée entre voiles d'altitude et nuages cumuliformes.

Vendredi, la journée débutera sous les nuages avec un peu de pluie par moments sur l'ouest du territoire. Sur les autres régions, des éclaircies persisteront encore un certain temps. Au fil des heures, les nuages et les faibles pluies se répandront vers l'est du territoire alors que de larges éclaircies nous reviendront par le littoral à l'arrière de la zone perturbée dans le courant de l'après-midi. Les maxima n'évolueront pas avec des valeurs comprises entre 18°C en Ardenne et 21 ou 22°C dans le centre.

De samedi à lundi, le temps sera beau et les températures clémentes avec des valeurs de 19°C samedi et jusqu'à 25°C lundi.