Une journée encore estivale

Samedi sera encore une belle journée de fin d'été avec beaucoup de soleil, quelques bancs de nuages ? ? élevés et quelques cumulus l'après-midi, qui pourront localement donner lieu à une averse en fin de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Il fera un peu plus chaud avec des maxima de 22 degrés en Hautes Fagnes à 26 voire localement 27 degrés ailleurs dans l'intérieur des terres. Le vent faible du sud-est s'orientera au nord- est ou deviendra variable. A la mer, le vent sera modéré de secteur nord-est en fin d'après- midi.

Samedi soir et cette nuit, la couverture nuageuse augmentera et des averses (orageuses) pourraient se produire. Plus tard dans la nuit, les risques de précipitations diminueront à nouveau. Les températures minimales se situeront entre 14 et 18 degrés. Le vent sera généralement faible de direction variable ou entre le secteur nord-est et le sud plus tard.

Dimanche matin, le temps sera assez ensoleillé avec des nuages d'altitude, une fois la dissipation des champs de nuages bas dans le sud. Le temps restera probablement sec la majeure partie de la journée mais en soirée et durant la nuit suivante, des averses potentiellement orageuses pourront se déclencher sur le pays. Les maxima oscilleront entre 22 degrés en Hautes Fagnes à 25 degrés en plaine. Vent généralement modéré d'est tournant au sud-est.