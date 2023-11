Watou à nouveau victime d'inondations mardi soir, l'école primaire du village fermée

Plusieurs rues ont été inondées mardi soir dans le village de Watou (Poperinge), en Flandre occidentale, en raison de fortes intempéries. L'école primaire est fermée mercredi suite à ces averses et un abri d'urgence a été mis en place au domaine Plokkersheem.

"Depuis lors, l'eau a quitté Watou", a expliqué le bourgmestre Christof Dejaegher (CD&V). "Désormais, il y a surtout du nettoyage et beaucoup de réparations mineures".

C'est la deuxième fois en une semaine que des rues de Watou sont inondées. D'autres endroits de la commune de Poperinge ont également été victimes des inondations. "Dans le centre-ville, un ruisseau est en crue et ailleurs dans la commune, des cours d'eau sont également sortis de leur lit. Le bassin d'orage de Watou ne pouvait plus recueillir l'eau en raison de l'énorme quantité de pluie et a débordé", a ajouté le bourgmestre.