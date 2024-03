425 dossiers judiciaires impliquant des policiers l'an passé

En 2023, l'Inspection générale de la police locale et fédérale (AIG) a traité pas moins de 425 dossiers judiciaires visant des policiers, soit un peu plus qu'en 2022 (404), rapporte vendredi Sudinfo.

Les faits qui sont le plus souvent reprochés aux policiers concernent : des coups et blessures volontaires (128 dossiers), la violation du secret professionnel et la diffamation (49 dossiers), les actes arbitraires (38 dossiers), les faux et usages de faux (28 dossiers) crime informatique (27 dossiers), les menaces et p.-v. de renseignement (26 dossiers) et les faits de mœurs (20 dossiers, chiffre en augmentation).

Les arrondissements de Liège (92 dossiers) et Bruxelles (91) arrivent en tête. Le Hainaut totalise 43 dossiers, le Luxembourg 18, Namur 10, le Brabant wallon 9 et Eupen 1.