Alain Maron "fera la clarté" au Parlement bruxellois mercredi

"Le ministre Maron rappelle tout d'abord, et c'est le plus important, que Vivaqua a confirmé que l'eau distribuée à Bruxelles est de qualité. L'intercommunale n'a détecté aucun souci. Celle-ci ne suscite donc pas d'inquiétude. Et, bien qu'il n'ait pas la tutelle sur l'intercommunale Vivaqua, le ministre Maron fera bien évidemment la clarté au Parlement bruxellois ce mercredi", a indiqué le porte-parole d'Alain Maron.

Selon plusieurs médias, Céline Tellier, Christie Morreale, Alain Maron et Elke Van den Brandt auraient été informés en janvier par la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir que l'eau potable à Hal, où l'eau est distribuée par Vivaqua, n'était pas conforme aux normes de référence.