Alexander De Croo est-il d'ores et déjà en campagne électorale? "Je serai candidat, ça c'est clair"

Alexander De Croo serait-il déjà en campagne électorale? C'est la question que Martin Buxant lui a posée. "Je serai candidat, ça c'est clair", a indiqué, cash, le Premier ministre. "Mais entre maintenant et juin, on a encore beaucoup de mois de travail", a-t-il nuancé au micro de Bel RTL matin.

Alexander De Croo est le Premier ministre belge mais également l'auteur de l'ouvrage "Le meilleur est à venir". Dans son livre, celui qui est en fonction depuis octobre 2020 y dresse un portrait de la politique nationale, mais véhicule également un message positif sur la société et l'économie belge. Un positivisme affiché et un livre à sept mois des élections...

Il est également revenu sur le contenu de son ouvrage, qui ressemble quelque peu à un bilan de sa politique menée à la tête du gouvernement. "Ce livre explique comment j'ai vécu comment les trois ans précédents", a-t-il souligné. Mais pas que. "Il explique surtout que quand on a été confrontés de grands défis, je n'étais jamais été tout seul. Le Covid, je l'ai fait avec Frank Vandenbrouck, libérer les otages belges en Afghanistan , je l'ai fait avec Sophie Wilmès, la prolongation du nucléaire, je l'ai avec Tim Vanderstraten...", a-t-il rappelé. Un travail d'équipe dont il est particulièrement fier. "Ça, c'est mon deuxième message: en Belgique, si on travaille ensemble, on est plus forts."

L'occasion pour Alexander De Croo, néerlandophone, de souligner qu'il existe "beaucoup plus de similitudes entre les Flamands et les francophones qu'on ne le pense". "On a toujours tendance à chercher la polarisation entre nous deux, et moi honnêtement je ne la vois pas", a-t-il conclu.