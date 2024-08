Thomas Dermine tête de liste PS à Charleroi pour les élections communales: "Je ne serai pas un Paul Magnette bis"

Le PS carolo a lancé sa campagne en vue des élections communales d'octobre prochain ce samedi au Palais des Beaux-Arts de la ville. L'occasion de présenter ses candidats et surtout de confirmer la première place du secrétaire d'Etat démissionnaire Thomas Dermine. Le bourgmestre et président du parti, Paul Magnette, sera quant à lui troisième, derrière Julie Patte, l'actuelle première échevine.

La liste communale élaborée par les socialistes a été approuvée à 95% par le congrès (56 oui; 3 non). "Il était clair que je n'allais pas pouvoir entamer un 3e mandat de bourgmestre car ce qu'on me demande, c'est d'incarner l'opposition et la rénovation en profondeur du parti pour que l'on revienne en force et que l'on gagne les élections de 2029", a expliqué Paul Magnette.

Une "vraie réflexion" avec Paul Magnette

Un trio, constitué de Thomas Dermine, Julie Patte et Paul Magnette, a dès lors été constitué pour tirer le parti lors des élections communales "et je me suis rallié à cette suggestion". "Personnellement, ça me fait un petit pincement au coeur mais j'ai la satisfaction de réussir ma succession", a encore déclaré le bourgmestre. "On a des grands chantiers qui ont profondément transformé la ville. J'ai fait le choix d'incarner l'opposition dans le futur gouvernement et au fédéral, parce que ça va être terrible pour les gens. Donc on a décidé collectivement d'organiser cette transition."

"Sous la férule de Paul Magnette, il y a eu une vraie réflexion sur une vision de la ville et sa matérialisation dans de grands projets. Notre but est de nous inscrire dans cette vision car la plus grande qualité d'une stratégie, c'est sa constance", a de son côté assuré Thomas Dermine. "Les leviers seront néanmoins légèrement différents, axés sur la vie en ville. Paul a changé la ville, maintenant, on va changer la vie des Carolos."

À 38 ans, la pression est donc importante sur les épaules de Thomas Dermine. Sera-t-il un Paul Magnette bis ? "Je pense qu'il y a certainement une continuité à la fois dans la philosophie du projet. On va assumer clairement le bilan. Mais je ne serai pas un Paul Magnette bis simplement parce que je n'en ai pas les qualités. J'ai d'autres qualités, je n'ai pas ses défauts non plus, mais parce que les leviers de l'action sont aussi différents."