Les pays baltes commémorent le retrait des troupes russes il y a trente ans

A Tallinn, dans la capitale estonienne, le président Alar Karis, et dans la capitale lettonne Riga son homologue Edgars Rinkēvičs ont souligné le caractère symbolique, politique et légal de ce retrait il y a trente ans.

Ils ont formulé ces propos lors de rencontres avec des personnalités impliquées dans les négociations avec la Russie du président Boris Eltsine, à l'époque.

Des témoins ont rappelé les pourparlers difficiles avec Moscou, auxquels des puissances occidentales, dont l'Allemagne, ont participé.

"Psychologiquement, militairement, économiquement, sous tous les aspects, il s'agit d'un des évènements les plus importants, si pas le plus important, de l'après-guerre, dans les pays baltes", a déclaré Kārlis Ulmanis, président letton de 1991 to 1999, à l'agence de presse dpa samedi lors d'une cérémonie de commémoration au musée de la guerre du pays à Riga. "Rien n'aurait pu être plus important. Durant mes deux mandats, je n'ai essentiellement pensé qu'à ça et oeuvré pour réduire l'influence de la Russie en Lettonie".