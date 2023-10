Attaque à Arras: le bourgmestre d'Anvers Bart de Wever demande l'appui du fédéral

La France est passée en alerte "urgence attentat" après cette attaque au couteau à Arras, où un enseignant a été tué et trois personnes blessées, sur fond de crainte d'importation du conflit entre Israël et le Hamas.

En Belgique, le niveau de la menace n'a pas été relevé, mais M. De Wever confirme que la police dans les rues d'Anvers est bien en niveau d'alerte renforcée.

"Je viens tout juste d'adresser un courriel à Annelies Verlinden pour demander un appui du fédéral. C'est possible de diverses manières et je vais en discuter avec elle. Car nous pensons que nous serons face à cette situation pour une longue période encore", a déclaré M. De Wever.

Le nationaliste flamand a aussi nuancé sa prise de parti en faveur d'Israël. Il a précisé que son soutien à Israël et contre la terreur n'était pas un choix contre les Palestiniens. "Il s'agit du plus grave acte terroriste depuis le 11 septembre, le pire massacre contre les Juifs depuis l'Holocaust. On sait bien ce que cette communauté a enduré, et que nous sommes proches de cette communauté dans notre ville. Dans de tels moments, il faut oser parler clairement", a fait valoir M. De Wever.