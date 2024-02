Aucun train ne circulera entre Wavre et Louvain du 10 au 18 février

Le trafic ferroviaire sera interrompu entre Wavre et Louvain du 10 au 18 février prochain en raison de travaux de renouvellement et d'entretien, informe vendredi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel. Durant cette période, la liaison sera assurée par des navettes de bus à bord desquels les tickets SNCB seront admis.

Du côté wallon de la ligne (entre Wavre et Pécrot), Infrabel concentrera ses efforts sur le renouvellement du ballast entre Archène et Pécrot. Près de 4.000 tonnes de ballast seront posées sur une distance de 4 km. Le passage à niveau de la Rue de Rhode à Pécrot sera également refait à neuf, tandis qu'un nouveau quai sera construit à Florival.

Sur la portion flamande, entre Sint-Joris-Weert et Louvain, les rails et les traverses seront remplacés entre les passages à niveau de la Naamsesteenweg et Hertog Engelbertlaan à Heverlee. Des voies seront également renouvelées sur 1,2 km entre le passage à niveau Willem de Croylaan et Sint-Joris-Weert à Oud-Heverlee. Enfin, les deux voies à quai à Sint-Joris-Weert seront démontées et reconstruites.