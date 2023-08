A Bruxelles, 84% des démarches administratives sont accessibles en ligne

Quelque 84% des procédures administratives en Région de Bruxelles-Capitale sont accessibles en ligne, contre 75% dans l'Union européenne. C'est ce qui ressort lundi d'une étude de l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse (Ibsa) commandée par le ministre bruxellois de la Transition numérique Bernard Clerfays (Défi).

La Région obtient des résultats supérieurs à la moyenne européenne sur l'indice de l'économie et de la société numériques (DESI), utilisé et développé par la Commission européenne pour comparer les performances numériques des États membres. Bruxelles atteint 58%, loin derrière le Danemark (70%) mais devant la moyenne de l'UE-27 (51%).

Les Bruxellois sont proportionnellement plus nombreux à utiliser l'administration en ligne que dans le reste de la Belgique et de l'Union européenne. Près de sept Bruxellois sur dix (68%) utilisent les services publics en ligne contre 66% en Belgique et 64% dans l'UE.

Enfin, en Région bruxelloise, 68% des formulaires administratifs en ligne sont préremplis avec les données personnelles des citoyens ou des entreprises provenant de différentes sources de données authentiques.