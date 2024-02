Cette mort souligne l'importance de soutenir l'Ukraine

"Alexeï Navalny était un défenseur de la démocratie et des droits de l'homme. Sa mort tragique souligne une fois de plus pourquoi nous continuerons à soutenir l'Ukraine. La Russie ne l'emportera pas en Ukraine. Nos pensées vont à la famille et aux amis d'Alexeï Navalny et à tous les courageux prisonniers politiques russes", a déclaré sur X le chef du gouvernement fédéral à l'heure où la Belgique exerce la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.