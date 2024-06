CHAMBRE - Le MR en tête à Bruxelles

Les libéraux ont récolté 23,26% des suffrages (+5,79 points), devant le PS (18,56%, -1,42 point). Le PTB prend la troisième place avec 16,69% des voix (+4,41 points), devant Ecolo (11,28%, -10,29 points), Les Engagés (9,56%, +3,74 points) et DéFI (6,60%, -3,67 points).

Selon ces résultats encore partiels, le MR envoie 5 députés à la Chambre, le PS et le PTB 3, Les Engagés et Ecolo 2, et DéFI 1.