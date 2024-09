David Leisterh tirera la liste MR-GM-Engagés à Watermael-Boitsfort

Dans un communiqué commun de la liste, les échevins Hang Nguyen et Jean-François de Le Hoye ont mis en exergue plusieurs réalisations de la mandature écoulée (immersion à l'école des Cèdres, inauguration de deux crèches, maison Sport Bien-Être, restaurant de quartier, ainsi que la centralisation de tous les services du CPAS et le début de la rénovation de la Maison de Repos) le lancement d'événements populaires, et le bon état des Finances communales.

Pour David Leisterh, il s'agit de "confirmer la dynamique lancée lors des élections régionales" pour "faire entrer la commune dans une ère de renouveau".

Celui qui pilote les négociations pour former un gouvernement bruxellois ne cache pas non plus que Watermael-Boitsfort va avoir "une opportunité pour faire pleinement entendre sa voix au niveau de la Région. C'est d'autant plus important que le gouvernement bruxellois a pris, ces dernières années, de nombreuses décisions impactantes (réaménagement de l'Avenue Deleur, réaffectation de l'Eglise Saint-Hubert, containers et projets de construction sur le Champ des Cailles, au projet de Bus 42 à la Futaie, etc.)".