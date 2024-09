Le succès d’Hadja Lahbib, le "Connassegate" et la trahison de Ludivine de Magnanville: voici le résumé de la semaine politique

Carnet de campagne, la négo, épisode 8. Découvrez les dérapages et moments forts de cette semaine politique dans le Carnet de campagne.

Quelques jours auront suffi pour que le président des engagés arrivent au bout de sa mission royale: convaincre les cinq partis de l’Arizona de se remettre autour d’une même table, mais surtout, convaincre Bart De Wever de redevenir formateur. Mission accomplie. "En travaillant jour et nuit, avec une équipe restreinte, on a fait des propositions, pour pouvoir trouver un chemin permettant de créer des liens et que l'on se remette à table", indiquait le chef des Engagés sur le plateau de RTL info cette semaine.

Une première réunion s’est tenue jeudi, personne n’a rien dit. Il a fallu attendre lendemain pour avoir des bonnes nouvelles. "L'ambiance est excellente pour aboutir un gouvernement fédéral dans les prochaines semaines", a assuré Georges-Louis Bouchez. "Si ça doit prendre une ou deux semaines après les communales et bien nous les prendrons", a expliqué le chef du MR. Ler pochain rapport au Roi pour le formateur est prévu le 23 septembre.