De Croo: "La seule issue pour Gaza est que les camions humanitaires puissent entrer"

M. De Croo a réitéré son appel à la fin des violences dans le territoire palestinien devant un parterre de 400 convives, de tous horizons culturels et confessionnels. "La violence doit cesser, et les parties prenantes doivent se mettre autour de la table et enfin discuter de comment vivre ensemble", a encore exprimé le libéral flamand. "Tant que ce conflit perdure et au plus il fait de victimes, plus il se répercute sur les communautés du monde entier. C'est la dernière chose que nous devrions laisser se produire aujourd'hui. C'est pourquoi des initiatives telles que cette soirée de rupture du jeûne, qui rassemble les gens, sont si importantes", a poursuivi M. De Croo.

M. De Croo s'est dit conscient que le ramadan risquait d'être éclipsé par la situation au Moyen-Orient cette année. "Mais le meilleur rempart contre la haine est de continuer à se rencontrer et à se rapprocher les uns des autres en tant qu'êtres humains, et de lutter contre les divisions", a-t-il déclaré. "Que ce ramadan, plus que jamais, démolisse les murs et construise des amitiés", a conclu le Premier ministre qui était l'invité d'honneur de cet évènement organisé pour la 14e fois par Fedactio.