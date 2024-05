Des garde-frontières européens pour renforcer les contrôles en Belgique: ce projet de loi fait polémique

Dans la mer, dans les airs et sur les frontières terrestres, Frontex organise des contrôles aux limites extérieures de l'Europe. Chargée de garder les frontières et les côtes des extrêmités du continent, Frontex compte installer une centaine de ses 2.000 agents en Belgique d'ici quelques mois pour soutenir la police fédérale. "On a sollicité les directions d'aéroport, les syndicats...", indique Philippe Pivin, député fédéral (MR) . "On a cruellement besoin besoin d'un renfort de personnel pour faire des contrôles et pour participation aux éloignements."

Selon l'élu, "la transmigration exige de travailler davantage avec les pays voisins". "C'est donc un projet de loi qui arrive à point nommé."