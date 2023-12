Des soins psy gratuits pour les moins de 23 ans, propose Frank Vandenbroucke à l'Inami

"Au moyen d'un investissement considérable et d'une réforme en profondeur, nous voulons que les enfants et les adolescents susceptibles de développer des problèmes psychologiques soient identifiés, soutenus et aidés beaucoup plus rapidement. Précisément pour éviter une aggravation de la situation", a expliqué le ministre.

La convention actuelle entre l'Inami et les 32 réseaux de soins de santé mentale arrivant à terme à la fin de cette année, une proposition sera soumise, ce mercredi, à son Comité de l'assurance en vue de prolonger cette convention et de débloquer un budget supplémentaire de 54 millions d'euros. Cette somme permettra de mettre l'accent sur la détection et l'intervention plus rapides en cas de problèmes alimentaires et de troubles alimentaires préoccupants; d'intensifier la coopération avec les médecins généralistes, les écoles, les CPMS, les maisons des jeunes pour les besoins de soins psychologiques et de supprimer le ticket modérateur pour les enfants et les adolescents jusqu'à l'âge de 23 ans, selon le ministre.