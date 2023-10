Des spécialistes dénoncent le changement prévu pour dépister le cancer du col de l'utérus

Une étude indépendante menée par l'Institut Aquarius Health abonde dans le même sens. Celle-ci démontre également que le co-testing permet de détecter plus de cancers que le seul test HPV en dépistage primaire.

"En tant que spécialistes du terrain, nous appelons une nouvelle fois, et avec insistance, nos décideurs politiques à ne pas négliger ces arguments, mais à les prendre à cœur et à revenir sur leur décision. Ce, dans l'intérêt de la santé de nos femmes et par extension de tous les Belges, qui méritent une utilisation efficace de nos ressources publiques, surtout dans le contexte budgétaire actuel", a-t-il enfin déclaré.