Des vacances scolaires et un mois de mai prometteurs pour le tourisme dans l'est du pays

Alors que les vacances de Pâques se profilent à l'horizon, l'agence du tourisme de l'est de la Belgique a mené une enquête auprès de prestataires touristiques de la région. Il ressort de cette enquête que les vacances de Pâques, mais aussi le mois de mai s'annoncent bien pour le secteur touristique avec des réservations au moins équivalentes à celle de l'an dernier. "Dans les auberges, on constate même une nette augmentation des réservations. Le taux d'occupation moyen y est de 60% alors qu'il était de 48% en 2022", indique l'agence du tourisme.

Les touristes flamands restent majoritaires pour tous les types d'hébergements, puis viennent les wallons. Les voyageurs venant des Pays-Bas et d'Allemagne arrivent respectivement en troisième et quatrième positions. En revanche, on enregistre assez peu de clients français, du Grand-Duché du Luxembourg et de Grande-Bretagne.

La plupart des visiteurs ont effectué leur réservation directement auprès des établissements de séjour, par mail ou par téléphone. Les plateformes de réservation en ligne arrivent en seconde place.