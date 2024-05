Drogue et insécurité: Germain Mugemangango en a "marre de ceux qui commentent les questions de sécurité du haut de leur beau quartier"

Ce matin sur bel RTL, Germain Mugemangango, tête de liste PTB pour le Parlement wallon pour la circonscription de Charleroi, était l'invité de Martin Buxant. Il a notamment été question des problèmes de drogue et d'insécurité en Belgique ces derniers mois. Il s'est dit favorable à la légalisation du cannabis et prône des mesures plus drastiques au niveau du port d'Anvers.

"En faisant ça, on va retirer le cannabis des mains du grand banditisme, a lancé Germain Mugemangango. Mais ce n'est pas la seule chose à faire. Ce qu'il faut faire aussi, c'est fermer le robinet au port d'Anvers, parce que c'est par là que rentre la drogue en Belgique. Pour ça, il faut plus de services publics. Et moi, ce que je constate, c'est que souvent, la droite parle de sécurité, mais finalement, en fait, définance les services publics. Et donc, pour nous, il faut plus de douaniers, plus de police fédérale, plus de police de proximité. C'est vraiment essentiel. Et si on n'a pas ça, on va en fait oublier à la droite qui va retirer des services publics. Il y aura plus de chaos et plus de violence dans les quartiers."