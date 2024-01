Élections 2024: le MR présente une surprenante nouvelle recrue

Marc Ysaye sera candidat tant aux élections de juin qu'aux communales en octobre, a ajouté M. Bouchez, sans préciser la liste sur laquelle il figurera. La divulgation des listes aura lieu à partir de dimanche, lors de la tournée des vœux du MR, province par province. M. Ysaye a indiqué habiter Corbais, dans la commune de Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon).

Au sein du MR, M. Ysaye sera "un référent sur le plan culturel", mais aussi sur "l'évolution de la société et la laïcité". "Dans ma vie, je voulais faire trois choses. La musique et la radio, j'ai fait les deux. Je voulais faire science politique et être diplomate et je ne l'ai pas fait. Machiavel a marché très très vite. C'était les études ou Machiavel et j'ai choisi Machiavel", a confié Marc Ysaye.