"C'est possible": Theo Francken explique la proposition de la N-VA de construire une prison belge au Kosovo

La sécurité est l'un des grands sujets de cette campagne électorale. Le milieu de la drogue, notamment, fait couler beaucoup d'encre à Bruxelles et à Anvers. Pour Theo Francken et la N-VA, il faudrait mettre plus de personnes en prison, mais celles-ci sont déjà saturées. Ils proposent donc de créer une prison belge... au Kosovo pour y envoyer les prisonniers illégaux. "C'est possible. Les socialistes au Danemark le font, ils ont un accord avec le Kosovo et il sera appliqué dans les prochains mois. Pour moi, c'est clair qu'on doit copier cet accord parce que nous avons à peu près 3.000 illégaux dans nos prisons, des gens qui n'ont pas de permis de séjour en Belgique".

Mais toutes ces personnes ne viennent pas forcément du Kosovo, cela poserait-il un problème au niveau des droits de l'homme? "Toutes les personnes qui n'ont pas de papier seraient envoyées vers le Kosovo, même si elles ne sont pas kosovares. Au Danemark, il n'y a pas de problème au niveau des droits de l'homme. Si les socialistes danois peuvent le faire, nous aussi, car nous sommes des pays européens tous les deux", justifie Theo Francken.