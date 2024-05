Femmes de pouvoir: la députée Sophie Rohonyi raconte son combat contre une loi "hypocrite et dangereuse"

Députées, ministres, bourgmestres ou militantes, ces femmes partagent leur expérience. Elles reviennent sur leur parcours, leurs engagements et leurs combats. Profil confirmé ou jeune recrue, notre journaliste explore tous les niveaux de responsabilité et toutes les couleurs du spectre politique francophone.

Voici les trois choses à retenir de cette rencontre :

- Elle évoque avoir été victime d’attaques virulentes sur les réseaux sociaux. "C'est vraiment à ce niveau-là que les attaques sont les plus virulentes et les plus difficiles à vivre. Et c'est singulièrement sur un dossier, notamment sur le droit à l'avortement, où l'on m'a dit que j'avais du sang sur les mains, que je ne méritais pas d'être maman, que j'étais une tueuse d'enfants, etc.".

- Elle parle de la difficulté de concilier la vie politique avec le statut de femme et mère de famille : "Ce qui fait peur beaucoup aux femmes politiques, c'est le fonctionnement en tant que tel de la politique. Par rapport aux réunions le soir, la séance plénière le jeudi, je peux terminer à 19h comme je peux terminer à 4h du matin. C'est impossible de l'anticiper".