Le PTB est-il prêt à passer aux choses sérieuses après le 9 juin? "On va essayer de faire des concessions"

De plus en plus de Belges semblent se tourner vers le PTB. Il est le deuxième parti à Bruxelles, il est au coude à coude avec les Engagés à la Région. Les dirigeants et les militants sont-ils prêts à passer aux choses sérieuses au lendemain du 9 juin prochain ? Nous sommes allés prendre la température au congrès du parti à la saveur particulière du côté de Liège.

L'avis est partagé par les militants et les sympathisants. "Il faut absolument qu'on rentre dans le gouvernement, soit à la Région, aux fédéral peut-être, mais à la Région, ça c'est déjà une bonne chose. Au niveau des communes, c'est impensable de faire autrement". Une jeune militante rencontrée va dans le même sens: "Il y a moyen de discuter et peut-être qu'on arrivera à une coalition entre le PS et le PTB", assure-t-elle.

Le PS a déjà dit qu'il n'en voulait pas, tandis qu'avec l'MR c'est incompatible, c'est donc mal parti. "Le PTB fera des concessions, Raoul l'a dit, on va essayer de faire des concessions", admet un partisan. "On ne peut pas venir comme parti et dire 'on veut tout notre programme'. Je pense qu'il faut quelques points de rupture qui incarnent pour les gens un changement avec ce qui s'est passé dans le passé", dit également Raoul Hedebouw.

"Nous on veut une vraie rupture camarades !", rappelle encore le président. "Rupture", de loin le mot le plus prononcé lors de ce meeting. Tous les militants le répètent sans cesse, mais, la palme est pour le chef de file : 7 fois en deux minutes trente d'interview.