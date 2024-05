Le PTB, "jamais" dans un gouvernement avec le PS? "Nous serons incontournables" répond Raoul Hedebouw

Roul Hedebouw explique donc que le PTB devra devenir "incontournable aux négociations" : "L'enjeu, clairement, pour les élections, je vais le dire clairement, pour tous les électeurs de gauche, c'est qu'il faudra rendre le PTB incontournable aux négociations", martèle-t-il. "Plus nous aurons des votes, plus nous serons incontournables et plus le Parti Socialiste ou un parti comme Ecolo devront négocier avec nous. Et je vous le dis, le PTB pourra être dans un gouvernement avec ce rapport de force", estime-t-il.

