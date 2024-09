Élections communales: 15.000 personnes rassemblées à un meeting du PTB à Ostende ce samedi, que faut-il retenir?

Raoul Hedebouw a été acclamé par plus de 15 000 sympathisants du PTB, ce samedi à Ostende. Dans son discours de rentrée, il a abordé les grandes lignes de force du parti en vue des élections communales. "Nous ne voulons pas non plus de la politique d'austérité du MR et des Engagés. Non plus, pas dans les communes. Voilà ce qui est important pour nous", a lâché le chef du parti."D'ailleurs, rentrer dans des majorités de changement pourra contribuer à recréer le parti et à montrer qu'au niveau local, il existe aussi des alternatives."

Les électeurs étaient nombreux à espérer que la gauche authentique comme ils se définissent perce lors du prochain scrutin comme ils l'ont fait le 9 juin. "Si au niveau communal, si on pouvait déjà avoir une puissance....", espère une convaincue. "Maintenant, ce qu'on aimerait bien aussi, c'est que le PS, soyons honnêtes, revienne un peu plus vers la gauche."