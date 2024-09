Frédéric Daerden favorable à la fusion des communes Herstal-Liège-Seraing: "Une belle grande métropole wallonne"

Dans les 48h des bourgmestres, Frédéric Daerden a répondu aux questions de Caroline Fontenoy. Maïeur depuis 18 ans à Herstal, il aimerait rempiler ce mandat "car c’est le plus proche des citoyens". Sa commune fait partie des cinq entités les plus peuplées de la province de Liège (40.000 habitants).

A la question de savoir s'il est pour ou contre la fusion des communes, Frédéric Daerden répond: "Je pense qu’on va vers une fusion de certaines communes. Et je pense beaucoup à une fusion entre Liège, Herstal et Seraing. Ce qui permettrait d’avoir une belle grande métropole wallonne (de 300.000 habitants). Un peu à l’image d’Anvers, au nord du pays. Avec une cohérence le long du fleuve, d’urbanisme et de développement de cette grande métropole. Cela permettrait d’être en relation totale avec les autres communes avoisinantes. Je pense qu’on va vers ce genre de phénomène. Je l’évoque à mes voisins et je pense que ça aurait du sens."