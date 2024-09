"Paul Magnette m'a appelé": Philippe Busquin, ancien président du PS, fait son retour en politique à 83 ans

Philippe Busquin a un solide CV: ancien président du PS, ancien député, ancien sénateur, ancien député au Parlement européen, ancien bourgmestre et ancien ministre. À 83 ans, il va pousser la liste PS aux élections communales. Au départ pas forcément partant, il a finalement changé d'avis après un coup de téléphone de Paul Magnette.

"Paul Magnette m'a appelé et est même venu me voir pour me demander de me mettre sur la liste. Je n'ai pas pu lui dire non, bien entendu. En tant qu'ancien président de parti, je mesure ce que c'est que de soutenir les socialistes dans les communes. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté", explique Philippe Busquin.