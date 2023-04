FormaForm inaugure son nouveau statut de service public autonome

Créé en 2012 via un partenariat entre le Forem, l'IFAPME et Bruxelles Formation, FormaForm, plateforme mutualisant les ressources pour former les formateurs de ces institutions partenaires, a un nouveau statut à la suite de l'accord de coopération conclu le 22 mars 2022 entre la Région wallonne et la Cocof. Il constitue à présent un nouveau service public autonome avec pour mission d'aider les professionnels de la formation, de l'orientation et de l'insertion professionnelle à développer leurs compétences. Ce qui en fait une structure unique en Europe. Ce nouveau statut a été inauguré vendredi en présence du ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus, dans les locaux de FormaForm à Louvain-la-Neuve.